الملك سلمان: دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمكافحة كورونا

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في كلمة له خلال مشاركته في أعمال قمة العشرين عبر الاتصال المرئي، إن “الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا رغم بعض التعافي”.

وأضاف “دول مجموعة العشرين لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة”.

وتابع “نتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل استقرار العالم اقتصاديا وحل الأزمات”.

وأشار العاهل السعودي إلى أن “هناك قلقا من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادي”، مضيفا أن المملكة تواصل دورها في تزويد العالم بالطاقة النظيفة.

واجتمع قادة دول مجموعة العشرين اليوم في روما، لمناقشة مسائل مكافحة وباء كورونا وإنعاش الاقتصادي العالمي وخصوصا مسائل المناخ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، في روما "لا يزال الطريق أمامنا طويلا على صعيد كل أهدافنا المناخية وعلينا أن نحث الخطى. لم يفت الأوان لكن علينا التحرك الآن".

وسبق لغوتيريش أن دق ناقوس الخطر مرات عدة محذرا من "كارثة مناخية" في المستقبل ومشددا على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها دول مجموعة العشرين التي تمثل الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.