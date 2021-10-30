شاهد| سقوط جزء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بالسور الحديدي لمحور صفط اللبن في انهيار جزء من السور وسقوطه على الارض، لم يسفر الحادث عن اية اصابات او خسائر بشرية.

وأشارت المعاينة، إلى سقوط قطع حديدية من الحاجز الحديدي للمحور اسفل الكوبري، ولكن العناية الإلهية أنقذت مواطنين كانا يسيران أسفل الكوبري، و سقط بجوارهما الحاجز الحديدي، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الارواح، سوى تهشم جزء من السور، في الاتجاه القادم من أكتوبر ومتجه نحو الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط جزء من الحاجز الحديدي لمحور صفط اللبن نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص به.

وأوضحت المعاينة، أن السرعة الزائدة من سائق السيارة واختلال عجلة القيادة بيده تسببا في وقوع الحادث، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة السقوط، وتم اخطار جهاز المدينة لإصلاح السور.

وذكر عدد من شهود العيان ان المكان الذي سقط به السور يقع أمام مدرسة ابتدائية ومكتبة ويشاء القدر أن اليوم السبت أجازة دراسية والا كان قد تسبب السور المنهار في كارثة.

سقوط سور محور صفط اللبن

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