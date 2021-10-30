"الكاف" يوجه رسالة لـ جدو بمناسبة عيد ميلاده اليوم

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” رسالة تهنئة لـ محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر " فيديو لـ جدو بأبرز أهدافه .

وعلق : “ عيد ميلاد سعيد لهداف كأس الأمم الإفريقية 2010 محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر ”.

كارتيرون يصدم جماهير الزمالك: الأهلي الأقرب للفوز بالقمة.. ولسنا مرشحين للتتويج بالدوري



أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الأهلي هو المرشح للفوز في مباراة القمة المقبلة، المقرر إقامتها 5 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" الموسم الحالي سيكون صعبا للغاية، لأن العديد من الأندية صرفت مبالغ طائلة لتدعيم صفوفها".

تابع كارتيرون:" نحاول التعامل مع الوضع الحالي، بعد منعنا من القيد، عاد إلينا بعض المعارين بمستوى عالٍ، لكن من الصعب أن تقنع لاعبا لا يحصل على مستحقاته ببذل مزيدا من الجهد، لذلك يجب أن نحل هذه المشاكل".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة، من مسابقة الدوري، أجاب كارتيرون:" الأهلي هو المرشح للفوز بالمباراة القمة، بسبب الأموال التي صرفها في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه سيكون تحت ضغط كبير أيضا بسبب ما تم صرفه، كما أتمنى مواجهته في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أشار كارتيرون:" الزمالك ليس مرشحا للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، لأنه لم يصرف في سوق الانتقالات، لكننا سنحاول المنافسة على اللقب، أنا أعشق مثل هذه التحديات".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش



يذكر أن باتريس كارتيرون، أعلن، أمس، الجمعة، قائمة الزمالك، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.