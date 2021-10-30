الشركة القابضة: إنشاء صوامع بنها في 7 سنوات.. إنجاز تاريخي

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، إن صومعة بنها تعد أحد قلاع الشركة القابضة للصوامع، منوها بأنه تم إنشاء صوامع بنها خلال 7 سنوات فقط.



وأضاف "شريف باسيلي" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تم إنجازه خلال الـ7 سنوات الماضية في مجال الصوامع إنجاز تاريخي، متابعا: السعة التخزينية للصوامع قديما كانت لا تتعدى الـ 1.2 مليون طن.

وأكمل: نتيجة لتطوير الصوامع أصبح لدينا سعة تخزينية كبيرة تصل إلى 3.4 مليون طن، نستقبل بهم قمح محلي ومستورد.



وأوضح أنه الدولة تقوم ببناء الصوامع في محافظات لديها ظهير صحراوي، منوها بأنه تم إنشاء 12 صومعة حديثة وذكية في بنها، وذلك لتغطية احتياجات القاهرة الكبرى.



ولفت إلى أن الدولة تعمل على إنشاء عدد أكبر من الصوامع في مناطق زراعة القمح الجديدة، منوها بأن



وأكد على أن تطوير منظومة الصوامع تواكب ارتفاع إنتاج مصر من القمح خلال عام 2020، حيث وصل إلى 9.1 مليون طن.