نهشه والأهالي أنقذوه.. شاب يطلق كلبًا شرسًا على صديقه بالبساتين

بعد وصلة مزاح انقلبت إلى مشاجرة ، عندما أطلق شاب كلبا شرسا على آخر ليصيبه بإصابات بالغة .

تم نقله على إثرها إلى المستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً بقيام شاب بإطلاق كلب الحراسة الخاص به على زميله مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة بمنطقة صقر قريش بالبساتين ونقل على إثرها المستشفى لإسعافه .

وقرر المجنى عليه فى بلاغه أن المتهم قام بالمزاح معه وسبه وهو ما رفضه وعندما نهره، قام بإطلاق الكلب الخاص به عليه مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة أمام أعين صاحبه الذى وقف يشاهد الكلب وهو ينهش فى جسده.

وتبين إصابته بجروح خطيرة بالجسد والبطن والقدمين ، حيث تجمع المارة والأهالي وقاموا بإنقاذه وانتشاله من براثن الكلب، تم نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة ، تحرر محضر رقم 22528 جنح البساتين .

ويناشد المجني عليه رجال مباحث القاهرة لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .