استشاري تجميل: عمليات النحت تهدف لتعديل شكل الجسم في حال الكتلة الطبيعية ..فيديو

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري التجميل بمراكز " كوينز "، إن معدل كتلة الجسم يعطى مؤشرا لوزن الشخص إذا كان طبيعا أم لا، وفي حالة زيادته عن حد معين يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بالسمنة.

وأضاف الدكتور محمد شعيب ، خلال لقائه لـ برنامج " طبيب البلد "، المذاع على فضائية “ صدى البلد”، من تقديم الإعلامية " مي البحيري "، أن عمليات النحت تستهدف ضبط مقومات الدسم، والوصول للنسب المثالية، في حال كان معدل الكتل طبيعي .

ولفت استشاري جراحات التجميل، إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.



وأوضح استشاري جراحات التجميل، أن التجمعات الدهنية هي سبب تغير شكل الجسم وتحول الانحناءات الناعمة إلى مناطق سمنة وبروزات.



وأشار إلى أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون والتخلص من البروزات غير المرغوبة.