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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنان .. طريقة عمل الصيادية

تعد الصيادية من أشهر الأكلات فى عدد كبير من الدول العربية من بينها لبنان، وتقدم بجوار الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة.

 

نقدم لكم طريقة عمل صيادية لبناني بخطوات الشيف شربيني ، مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة:

مقادير صيادية لبناني
أرز بسمتي
سمك هامور
بصل
ليمون
كركم
كمون
قرفة
زعفران
بهارات
السمك
زيتون
سمـنة
ملح فلفل اسود

طريقة عمل صيادية لبناني
* ضعي زيت في حلة على النار مع البصل المفروم حتى يحمر البصل
* ضيفي الكركم والكمون والقرفة والزعفران والملح والفلفل
* قطعي السمك قطع كبيرة وضعيها في الحلة ثم صبي عليها ماء حتى تغلي
* ضيفي الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة ثم قدمي الصيادية اللبناني

الصيادية طريقة عمل الصيادية الشيف شربينى أكلات لبنان لبنان

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