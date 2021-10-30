حكيم زياش أساسي.. هافريتز يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيلته لمواجهة فريق نيوكاسل بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ المغربي حكيم زياش مباراة اليوم بشكل أساسي في تشكيل تشيلسي.

تشكيل تشيلسي :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستينسين – تياجو سيلفا – رودريجر

الوسط: رييس جيمس – نجولو كانتي – جورجينيو – بن تشيلويل

الهجوم: حكيم زياش – هافريتز – هودسون أودوي

وينفرد تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من تسع مباريات متفوقا بنقطة واحدة على ملاحقه المباشر ليفربول بينما يحتل نيوكاسل المركز 19 قبل الأخير برصيد أربع نقاط.