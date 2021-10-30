بعد موجة الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدأت منذ أمس الجمعة على السواحل الشمالية وامتدت فى الصباح الباكر إلى محافظات القاهرة ، الدلتا ، محافظات الصعيد .



وأضافت إيمان شاكر ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ، انه من المتوقع أن تعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى خلال اليوم السبت وارتفاع معدلها حتى غدا الأحد على السواحل الشمالية للبلاد وستكون أمطارا غزيرة ورعدية على الساحل الشمالى ، السلوم ، الاسكندرية ، رشيد ، بورسعيد .



وأشارت إيمان شاكر ، إلى أن محافظات الوجه البحرى ، القاهرة ، سيناء ستشهد سقوط أمطار متوسطة ، رعدية بداية من غد الأحد ومن المتوقع أن تقل حدة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من بعد غد الاثنين .

وتابعت إيمان شاكر ، أن طقس اليوم السبت شهد ارتفاعا بدرجات الحرارة بمعدل درجتين ولكن بداية من يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة محذرة من الشبورة الكثيفة التى من المقرر تواجدها على الطرق الزراعية فى الصباح الباكر.