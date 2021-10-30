استشاري نفسي: على الآباء اختيار مدرسة أطفالهم وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي

قال إيهاب عيد، استشارى الطب النفسى، إنه لا بد أن يختار الآباء مدرسة أطفالهم، وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي؛ تجنبا لشعور أبنائهم بتفاوت مستوياتهم مع أقرانهم من زملائهم .



وأضاف ايهاب عيد ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن التفاوت الطبيعى بين مستوى الأطفال فى المدارس يلزم ان يكون فى حدود المعقول لذا يجب اختيار المدرسة التى تتناسب مع قدراتهم المالية وتهيئة الطفل فى البداية والتحدث معه بشأن هذه الاختلافات الطبيعية بين الأشخاص .



وأشار إيهاب عيد ، إلى أن المواد التعلمية مهمة ولكن التربية الايجابية للطفل اهم بكثير ، لافتا إلى أن فكرة تعليم الأطفال قيمة المال والطريقة الرشيدة لانفاقه عن طريق اشراكهم فى محاور إدارة الاجتياجات المادية للمنزل يكون عند بداية سن الخامسة .

