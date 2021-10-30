السعودية.. غلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية فى السعودية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.

وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وفق صحيفة سبق.

وكانت أعلنت دولة الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان، وذلك بعد قرارات خليجية مماثلة، على خلفية الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات "قررت سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة .. كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وأعربت الخارجية الإماراتية في وقت سابق، عن استنكارها التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.