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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. سياحة النواب تناقش خطة واستراتيجية وزارة الطيران للنهوض بالقطاع

محمد منارعنبه وزيرالطيران
محمد منارعنبه وزيرالطيران المدنى

تستمع لجنة السياحة و الطيران  المدني بمجلس النواب غدا الاثنين، إلى وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

 

و تناقش اللجنة الاقتصادية بعد غدا الثلاثاء بحضور  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

 

كما تناقش الأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عمليات الإصلاح والتنمية في مصر،
والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، و تجربة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التحديات والآمال، وأهم ملامح خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة.

 

و تناقش لجنة الزراعة و الري  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، وحسن عبدالوهاب، ويونس عبدالرازق، أيمن شكري، رحمو، بشأن عدم توافر الأسمدة وعدم وصولها لمستحقيها من الزراع، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية ويكبد الزراع بخسائر فادحة في ظل تدنى أسعار الحاصلات الزراعية.

 

ويأتي ذلك بحضور  الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين  على أحمد على، خالد الحداد، بشأن التأخر في تسليم الزراع لبطاقات الكارت الذكي لصرف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، وامتناع الجمعيات الزراعية عن صرفها، ولجوء الزراع لشرائها من السوق السوداء مما يحملهم بأعباء مالية كبيرة.

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب وزير الطيران المدني قطاع الطيران المدنى اللجنة الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط

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