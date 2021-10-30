تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم السبت، بيانا للتعليق على الإجراءات التي تقوم بها إيران في برنامجها النووي.

وقال البيان الصادر عن الدول الأربع: "نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن تسارع الخطوات الاستفزازية من جانب إيران".

وأَضاف: "نتفق على أن تقدم إيران في المجال النووي والعقبات التي تضعها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضعف حظوظ العودة إلى الاتفاق النووي".

وتابع البيان: "العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون ممكنة إلا بتغيير إيران وجهتها، وندعو الرئيس الإيراني لاستغلال الفرصة و"التصرف بحسن نية" لتجنب التصعيد".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "الإيرانيين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي، ولكن في الموعد المريح لهم، وسيخدعون المراقبين الدوليين بعده، أيضًا".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل مقتنعة بأن إيران ستستمر في تطوير برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات.

وبحسب الصحيفة، اعتبرت إسرائيل أن إعلان إيران تجدد المفاوضات حول البرنامج النووي حتى نهاية شهر نوفمبر، "مناورة هدفها شراء الوقت".

وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن نيّة الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هي نية خاطئة من أساسها، "فالاتفاق الذي يتحدّث عنه الأمريكيون لا يتطرّق للعدوانية الإقليمية لإيران، ولا يعالج منظومات سلاحها أو خططها الصاروخية"، وفق الصحيفة.

وحذرت إسرائيل من أن "التسارع الكبير في البرنامج النووي الإيراني، وخصوصًا تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وإدخال أجهزة طرد مركزي متطورة، يجعلون تطبيق الاتفاق النووي الأصلي (2015) صعب جدًا"، ولهذا السبب تعتقد إسرائيل أن كل اتفاق مع إيران يجب أن يكون صارمًا أكثر.