عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

نووي إيران
نووي إيران

أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم السبت، بيانا للتعليق على الإجراءات التي تقوم بها إيران في برنامجها النووي.

 

وقال البيان الصادر عن الدول الأربع: "نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن تسارع الخطوات الاستفزازية من جانب إيران".

 

وأَضاف: "نتفق على أن تقدم إيران في المجال النووي والعقبات التي تضعها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضعف حظوظ العودة إلى الاتفاق النووي".

txt

طائرات إيران المسيرة في مرمى العقوبات الأمريكية | تفاصيل

txt

صحيفة: إيران ستعود في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي

وتابع البيان: "العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون ممكنة إلا بتغيير إيران وجهتها، وندعو الرئيس الإيراني لاستغلال الفرصة و"التصرف بحسن نية" لتجنب التصعيد".

 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "الإيرانيين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي، ولكن في الموعد المريح لهم، وسيخدعون المراقبين الدوليين بعده، أيضًا".

 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل مقتنعة بأن إيران ستستمر في تطوير برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات.

 

وبحسب الصحيفة، اعتبرت إسرائيل أن إعلان إيران تجدد المفاوضات حول البرنامج النووي حتى نهاية شهر نوفمبر، "مناورة هدفها شراء الوقت".

 

وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن نيّة الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هي نية خاطئة من أساسها، "فالاتفاق الذي يتحدّث عنه الأمريكيون لا يتطرّق للعدوانية الإقليمية لإيران، ولا يعالج منظومات سلاحها أو خططها الصاروخية"، وفق الصحيفة.

 

وحذرت إسرائيل من أن "التسارع الكبير في البرنامج النووي الإيراني، وخصوصًا تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وإدخال أجهزة طرد مركزي متطورة، يجعلون تطبيق الاتفاق النووي الأصلي (2015) صعب جدًا"، ولهذا السبب تعتقد إسرائيل أن كل اتفاق مع إيران يجب أن يكون صارمًا أكثر.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بريطانيا المانيا ايران الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

هزيمة آبي أحمد.. تعليق جديد من أمريكا عن الأوضاع في تيجراي الإثيوبية

تضامنا مع السعودية.. الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان

تغير المناخ وكوفيد والضريبة على فيسبوك وأمازون تتصدر جدول أعمال قادة الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين بإيطاليا.. فهل ستتوقف القمة ظاهرة الاحتباس الحراري؟

نسعى لإقامة أفضل وأطيب العلاقات.. الرئيس اللبناني يعلق على الأزمة مع السعودية

مقتل 3 أطفال وإصابة 4 من أسرة واحدة في قصف حوثي على تعز

سلطنة عمان.. بدء موسم السياحة الشتوية في محافظة ظفار

جيش إسرائيل يعيد سورياً اجتاز الحدود شمالاً

زعماء الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يجتمعون على هامش قمة مجموعة العشرين

ترشيحاتنا

الإفراج عن ابن شاروخان.. والجمهور يحتفل أمام منزله.. فيديو وصور

بقيادة مروان محسن.. علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الاتحاد في الدوري

على دراجة نارية.. شاهد| محمد رمضان في قصر نجل حاكم الإمارات

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ