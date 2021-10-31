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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير المالية.. اقتصادية النواب تناقش تحسين معيشة المواطنين غدا

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب غدا الاثنين، متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

 

كما يناقش الاجتماع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

 

وتتضمن المناقشات السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وتشمل المناقشات المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

كما تتضمن مناقشة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية غدا الاثنين أيضا، آخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية، بحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية.

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قانون الصكوك السيادية الجديد الإقتصاد المصرى السياسات المالية الحكومة

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