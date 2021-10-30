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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكرم مصطفى عسل بعد نجاحاته المتتالية في منافسات الإسكواش

الأهلي يكرم مصطفى
الأهلي يكرم مصطفى عسل بعد نجاحاته المتتالية

أقامت أسرة الإسكواش بالنادي الأهلي حفل تكريم لـ«مصطفى عسل» لاعب الإسكواش بالنادي، بعد تتويجه مؤخرًا بالعديد من البطولات، أبرزها بطولة أمريكا المفتوحة، وبطولة العظماء الثمانية.

أقيم الحفل اليوم السبت، بمجمع صالات الإسكواش، بفرع النادي بمقر الجزيرة، في حضور رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، وكذلك عدد من المدربين ولاعبي الاسكواش بالنادي.

وكان مصطفى عسل صاحب الـ20 عامًا قد توج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش كأصغر لاعب يفوز باللقب على مدى تاريخ البطولة، وهو ما جعله محل إشادة من جميع المتابعين داخل مصر، كما وصل تصنيفه الدولي إلى رقم 6 على مستوى العالم.

وأعرب مصطفى عسل عن سعادته البالغة بهذا التكريم، الذي حظي به من أسرة الإسكواش داخل الأهلي، مؤكدًا أنه فخور بالوجود ضمن صفوف النادي، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني وكذلك زملائه اللاعبين داخل الفريق.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، وشيرين عادل المدير الفني للإسكواش بالنادي.

ويقود إسكواش الأهلي شيرين عادل مديرًا فنيًّا، ومحمود عبد القادر مدرب عمومي الرجال.
 

الأهلى محمود الخطيب الاسكواش مصطفى عسل

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