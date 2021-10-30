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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين

تظاهرات السودان
تظاهرات السودان

أكدت الداخلية السودانية، اليوم السبت، على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، قائلة إن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري.

وقالت الشرطة السودانية في بيان لها إن متظاهرين خرجوا عن السلمية وهاجموا الشرطة وبعض المواقع الهامة.

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وأضاف البيان: "رددنا على من هاجمنا بالغاز المسيل للدموع فقط، ووسائل إعلام تناقلت مقتل شخصين في أم درمان من مصادر غير دقيقة".

وتابعت: "تعاملنا مع التظاهرات بمهنية وعناصرنا لا يحملون أسلحة نارية، ونسعى لسلامة المتظاهرين وحماية المؤسسات بالحد الأدنى من وسائل فض الشغب".

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالسودان والتي أعلنت أول مرة عام 1997.

ووجه بايدن رسالة إلى الكونجرس الأمريكي مطالبا بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان.

وتم إعلان حالة الطوارئ تجاه السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان.
 

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