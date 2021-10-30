عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5000 جنيه زيادة على أسعار نيسان جوك موديل 2022.. 8 نصائح للقيادة السليمة أثناء تساقط الأمطار.. مزاد سيارات جديد لـ شركة التأمين التكافلي

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

 

رسميا.. 5000 جنيه زيادة على أسعار نيسان جوك موديل 2022 فى مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان ، زيادة أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2022 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

 

8 نصائح للقيادة السليمة أثناء تساقط الأمطار

شهدت عدد من محافظات الجمهورية صباح اليوم سقوط امطار خفيفة الى غزيرة ورعدية في بعض المناطق، تزامناً مع دخول أجواء الشتاء 2021 ، كما شهدت محافظة الوجه البحرى ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

 

الإجراءات المتبعة حال سرقة لوحة سيارة سعودية خارج المملكة.. تفاصيل

أعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن 3 إجراءات متبعة لمن سرقت لوحة مركبته وهو خارج المملكة. 

 

مزاد سيارات جديد لـ شركة التأمين التكافلي .. تفاصيل

عاد سوق السيارات المصرى الفترة الاخيرة الى طبيعته بشكل كبير ، بعد ان تعافى من المؤثرات الخارجية التى حدثت له كالاغلاق بسبب فيروس كورونا ونقص اعداد السيارات ، بالاضافة الى عودة فعاليات مزادات السيارات ، داخل السوق المصرية للسيارات بشكل أفضل، حيث ويهتم المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة بمعرفة تفاصيل مزادات السيارات .

 

الكلاكس.. اختراع للتنبيه من الخطر يتحول لألة تزعج الجميع| نوستالجيا

منذ أكثر من 100 عام وبالتحديد فى 1914، اخترع العالم والمخترع الألمانى روبرت بوش ، أول بوق داخل السيارة لإصدار صوت لتنبيه دون أن يزعج أحد، وكان صوته قليلا تماما وللتنبيه فقط، وكان يقاس بالديسيبل وهي وحدة قياس الصوت، وتم تحديده من 110 إلى 100 ديسيبل .

 

لامبورجيني تتألق في عام 2021 وتحقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة

تعد شركة أوتومبيلي لامبورجيني الإيطالية الشهيرة واحده من  أعرق و أكبر الشركات المصنعة للسيارات الخارقة صاحبة الأداء العالي والتصميم المميز والتي تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات من تكنولوجيا حديثة، لتوفر لعملائها أحدث وأفضل سبل الراحة والقيادة الممتعة.

المصرية للسيارات اخبار السيارات سوق السيارات فيروس كورونا الادارة العامة للمرور المملكة العربية السعودية عام 2021 زيادة أسعار امطار غزيرة نيسان جوك الوجه البحرى أسعار سيارات مزادات السيارات اجواء الشتاء

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022

أخبار السيارات| لعشاق السرعة والقوة.. تعرف على سيارة فيراري الجديدة GTS.. مرسيدس AMG E63 S موديل 2021.. بتصميم مميز و جديد زينفو TSRS

أخبار السيارت| أسعار بايك X7 موديل 2022.. سيارات يابانية داخل السوق السعودي موديلات 2021

أخبار السيارات| شاهد بطولة رالي الساحل الشرقي.. رابطة التجار تؤيد قرارات حماية المستهلك للحد من الأوفر برايس

أخبار السيارات| 6 سيارات كهربائية من جاجوار خلال الـ5 سنوات المقبلة.. شراكة بين تسلا ولاند روفر لمواجهة غرامات الاتحاد الأوروبي

أخبار السيارات.. هرتز في صفقة مع تسلا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية.. شيفروليه كورفيت C8 Z06 في فيديو تشويقي جديد

أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

أخبار السيارات| شاحنة تخييم Ultimate Camper بأصالة الماضي.. فورد تشارك بـ 6 سيارات برونكو في معرض SEMA

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطوات التعامل مع خدمة الرسائل النصية لمصابي كورونا.. فيديو

احتجاجات في روما خلال قمة مجموعة العشرين.. فيديو وصور

موعد لقاء الرئيس الأمريكي وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

فليتعفن في الجحيم.. عجوز تمزق جسد زوجها بسبب شاحن تليفون

جماهير الأهلي تهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده.. وهذه رسائل مشجعي الزمالك |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

أمور عائلية.. أحمد أبو هشيمة ينفي إصدار بيانات عن والد ياسمين صبري

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

بعد الأزمة الدبلوماسية.. سفير لبنان لدى السعودية يكشف عن موعد مغادرته المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ