أخبار السيارات| 5000 جنيه زيادة على أسعار نيسان جوك موديل 2022.. 8 نصائح للقيادة السليمة أثناء تساقط الأمطار.. مزاد سيارات جديد لـ شركة التأمين التكافلي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان ، زيادة أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2022 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

شهدت عدد من محافظات الجمهورية صباح اليوم سقوط امطار خفيفة الى غزيرة ورعدية في بعض المناطق، تزامناً مع دخول أجواء الشتاء 2021 ، كما شهدت محافظة الوجه البحرى ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

أعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن 3 إجراءات متبعة لمن سرقت لوحة مركبته وهو خارج المملكة.

عاد سوق السيارات المصرى الفترة الاخيرة الى طبيعته بشكل كبير ، بعد ان تعافى من المؤثرات الخارجية التى حدثت له كالاغلاق بسبب فيروس كورونا ونقص اعداد السيارات ، بالاضافة الى عودة فعاليات مزادات السيارات ، داخل السوق المصرية للسيارات بشكل أفضل، حيث ويهتم المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة بمعرفة تفاصيل مزادات السيارات .

منذ أكثر من 100 عام وبالتحديد فى 1914، اخترع العالم والمخترع الألمانى روبرت بوش ، أول بوق داخل السيارة لإصدار صوت لتنبيه دون أن يزعج أحد، وكان صوته قليلا تماما وللتنبيه فقط، وكان يقاس بالديسيبل وهي وحدة قياس الصوت، وتم تحديده من 110 إلى 100 ديسيبل .

تعد شركة أوتومبيلي لامبورجيني الإيطالية الشهيرة واحده من أعرق و أكبر الشركات المصنعة للسيارات الخارقة صاحبة الأداء العالي والتصميم المميز والتي تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات من تكنولوجيا حديثة، لتوفر لعملائها أحدث وأفضل سبل الراحة والقيادة الممتعة.