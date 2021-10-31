شقيقان يطلقان النار على سيدة داخل المطبخ بسبب خلافات مع ابنها

تعرضت امرأة من مدينة نيوكاسل البريطانية لهجوم وحشي، حيث أطلق عليها النار في منزلها من قبل شقيقين كانا في خلاف مع ابنها.

تعرضت إيما روبنسون، التي كانت وقت إطلاق النار تطبخ في منزلها في ويسترهوب، للاعتداء من قبل توماس لي ، 21 عامًا ، وجيمس لي ، 27 ، في 3 أكتوبر.

وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" حين كانت روبنسون تعد الطعام في مطبخها وسمعت فجأة صوت انفجار قوي تلاه كسر زجاج، قبل أن تشعر بألم في وجهها ومن ظهرها.

فيما استمعت محكمة نيوكاسل كراون أمس إلى أن الأم لم تدرك في البداية أنها تعرضت للهجوم وأن لديها "طلقات نارية مغروسة في جسدها" حتى ذهبت إلى مركز بونتلاند في اليوم التالي لتلقي العلاج من إصاباتها.

نفى الأخوان لي، تهمتين بمحاولة القتل، إحداهما "الجرح عمدًا" والأخرى "محاولة الجرح عمدًا أثناء المحاكمة".