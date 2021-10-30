حلق شعره كله .. قصة صاحب أجمل خصلات على الإطلاق |شاهد

تمكن طالب جامعي من تحسين شعره بشكل مبهر وذلك بعدما حلق شعره بالكامل لينمو خصلات شعره بشكل مثير بعد 4 سنوات من العناية بفروة رأسه.



يدعي براناف بيجي ، المصمم ذاتيًا "mane-iac" ، الذي يعيش في هال ، أنه حصل على خصلات شعره الرائعة باستخدام الشامبو والبلسم فقط.

براناف بيجي

انتقل براناف إلى هال من الهند الشهر الماضي للدراسة للحصول على درجة الدراسات العليا ويحظى بالكثير من الاهتمام بسبب شعره الكثيف.

براناف بيجي

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، بعد أن حلق رأسه في عام 2017 ، يقول براناف بيجي خصلات شعره الطويلة الآن هي "الأطول التي مروا بها على الإطلاق" ولديه شعر "يحبه تمامًا".

براناف بيجي

في حديثه عن رحلته للعناية بالشعر إلى هال لايف ، قال براناف: "لطالما كان لدي شعر أطول من نظرائي ، لكن هذه هي المرة الأولى التي احصل فيها على هذا الشعر الهائل لفترة طويلة."

