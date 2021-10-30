سياسات رعناء .. ماذا قال سعد الحريري عن أزمة تصريحات جورج قرداحي؟

“إننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلا في جهنم”، هكذا علق سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق على الأزمة اللبنانية الخليجية بسبب تصريحات جورج قرداحي والتى أدت إلى أزمة حادة أدت إلى طرد السفير اللبناني من السعودية.

سعد الحريري يحمل حزب الله المسئولية

سعد الحريري حمل المسئولية الكاملة لـ حزب الله اللبناني والذي سبب فى نشوب أزمة حادة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، كما وجه سعد الحريري التهم إلى حزب الله بـ "إشهار العداء للعرب ودول الخليج العربي".

وأوضح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فى بيان له أن :" تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلا في جهنم".

سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة

سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه، هكذا أكمل سعد الحريري عن أزمة تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام بشأن الوضع فى اليمن، كما أكد الحريري أنه:"أما ثمن العزلة فسيتم دفعه من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساسا باقتصاده ومعيشته ويتعرض يوميا لأبشع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأكد سعد الحريري أن :"والمسؤولية أولا وأخيرا تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني فى بيانه أنه "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران".

واختتم سعد الحريري قائلا:"تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، وأوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الأصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعددا جيش الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. لقد طفح الكيل فعلا، وعلى القاصي والداني أن يعلم أن عروبة لبنان بوابة الأمان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة إلى جهنم".

الأزمة اللبنانية الخليجية اندلعت بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الوضع فى اليمن، وإثر تلك التصريحات أعلنت المملكة العربية السعودية، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة.

ميشال عون يؤكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية كما أوضحت الرئاسة اللبنانية عبر تويتر :"حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

أما سفير لبنان بالسعودية فوزي كبارة والذي طالبته المملكة بمغادرة البلاد كشف عن موعد مغادرته الرياض مؤكدا أنه سيغادر غدا وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

ووفقا لما أكده كبارة لـ النهار اللبنانية: "سأغادر الرياض غدا بعد أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية بشكل كامل، لكن يمكن إعادة المياه إلى مجاريها في حال نفّذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها".

وأضاف: "إن المملكة قالت إنها لن تمس بالجالية اللبنانية، وهذه ضمانة بحد ذاتها، ونتمنى أن يتم ذلك لأن الجالية كبيرة".

يأتي ذلك في أعقاب إجراءات اتخذتها السعودية والكويت والبحرين على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، باستدعاء سفرائهم في بيروت للتشاور، ومغادرة السفراء اللبنانيين لديهم خلال 48 ساعة.

كما دعت ثلاثة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية والدول الخليجية.

وقال رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، فى بيان مشترك :" إن آراء قرداحي هي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي".

أما رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي فقد أكد رفضه الشديد والقاطع لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية «العميقة» مع السعودية التي “وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة”.

وأوضح نجيب ميقاتي قائلا :" لطالما عبرنا عن رفضنا أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب.

طلب وساطة للجانب الأمريكي

طلب وساطة للجانب الأمريكي هكذا كشف وزير داخلية لبنان بسام مولوي لـ قناة الحرة تفاصيل طلب الحكومة اللبنانية وساطة الولايات المتحدة لحل الأزمة مع السعودية، متعهدا بأن بلاده ستلتزم بجميع الطلبات التي حددتها الرياض.

وقال وزير الداخلية إن حكومة لبنان قدمت طلب وساطة للجانب الأمريكي في سبيل تسوية الوضع مع السعودية ودول الخليج.

وأوضح أن لبنان طلب من الجانب الأمريكي "فتح حوار مع السعودية في كل المجالات، ومنها الملفات العالقة والطلبات السعودية".

وقال الوزير اللبناني إنه "مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لتجنيب البلد الانعكاسات السلبية"، مضيفا أن "قرداحي وبحسه الوطني يجب أن يتخذ الخطوات التي تجنب البلد المنزلقات السياسية".

وشدد مولوي على أن "استقالة قرداحي ستكون مدخلا لعدم تحميل الشعب تبعات غير قادر على تحملها".