عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء توضح الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار والأعطال المفاجئة .. فيديو

الطقس
الطقس

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة الأمطار والاعطال المفاجئة، والاحوال الجوية السيئة، ومن ضمنها: صيانة الشبكات بصفة عامة سواء النقل أو التوزيع.


واضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب التأكد أيضاً من عزل المهمات الكهربائية عن غرف المحولات، لعدم تسرب المياه في هذه المناطق، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتم تزامناً مع التغييرات الجوية الموجودة.

غرف العمليات متواجدة بجميع الشركات

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن غرف العمليات متواجدة بجميع الشركات تقوم بمتابعة الأمر أولاً بأول، بالإضافة إلى فرق الطوارئ التي تعمل ٢٤ ساعة، وآليات التواصل مع المواطنين.


وحذر أيمن حمزة المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية خاصة في أوقات سقوط الأمطار، وذلك لعدم التعرض لأي خطر، منوهاً أن عند حدوث اي مشكلة يجب الاتصال مباشرة بالخط الساخن التابع للطوارىء وهو ١٢١.


وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تتجه فرق الطواريء على الفور إلى مكان العطل، وتتخذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحل هذا العطل.

أيمن حمزة وزارة الكهرباء مواجهة الأمطار الاحوال الجوية التغييرات الجوية

ترشيحاتنا

في الدقيقة الثامنة.. إنبي يباغت المقاولون بهدف مبكر

سولشاير يكتب شهادة بقائه.. مانشستر يونايتد يثأر لكرامته ويكتسح توتنهام بثلاثية في البريميرليج

أحمد موسى: هدم 12 سجنا ونقل السجناء لهذه الأماكن.. فيديو

بثينة العيسى: السندباد الأعمى تأريخ لمعاناة الكويت..وجمهور مصر أحد أجمل أحلامي |شاهد

رسميا.. الجزائر تعلن تنصيب المرصد الوطني للإدخار

أحمد موسى: لا تُجرى تحقيقات مع نزلاء السجون في مراكز التأهيل |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

تكاتف الأشقاء.. تفاصيل طرد الكويت للقائم بالأعمال اللبناني واستدعاء سفيرها ببيروت

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

انسحاب محامي الزمالك عن قضية خالد بوطيب

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع جورج قرداحي

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

لـ طلاب أولى ثانوي .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ