الكهرباء توضح الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار والأعطال المفاجئة .. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة الأمطار والاعطال المفاجئة، والاحوال الجوية السيئة، ومن ضمنها: صيانة الشبكات بصفة عامة سواء النقل أو التوزيع.



واضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب التأكد أيضاً من عزل المهمات الكهربائية عن غرف المحولات، لعدم تسرب المياه في هذه المناطق، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتم تزامناً مع التغييرات الجوية الموجودة.

غرف العمليات متواجدة بجميع الشركات

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن غرف العمليات متواجدة بجميع الشركات تقوم بمتابعة الأمر أولاً بأول، بالإضافة إلى فرق الطوارئ التي تعمل ٢٤ ساعة، وآليات التواصل مع المواطنين.



وحذر أيمن حمزة المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية خاصة في أوقات سقوط الأمطار، وذلك لعدم التعرض لأي خطر، منوهاً أن عند حدوث اي مشكلة يجب الاتصال مباشرة بالخط الساخن التابع للطوارىء وهو ١٢١.



وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تتجه فرق الطواريء على الفور إلى مكان العطل، وتتخذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحل هذا العطل.