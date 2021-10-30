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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ موارد مائية: قريباً مصر مسئولة عن الأمن الغذائي واستخدامات المياه بأفريقيا|فيديو

نادر نور الدين
نادر نور الدين

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أسبوع القاهرة الدولي للمياه في دورته الرابعة أصبح على الأجندة العالمية، لأن الساحة كانت فارغة ولم يكن هناك إلا أسبوع واحد للمياه يعقد في ستوكهولم في شهر أغسطس من كل عام.

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مناخ مصر وبرنامج أسبوع القاهرة للمياه ساعدا على جذب عدد كبير من الخبراء والمسؤولين والوزراء من جميع دول العالم، حيث إن عدد الحاضرين في حفل الافتتاح تجاوز عدد الحضور 1800 عضو.

وأوضح أن مصر واحدة من أقدم مدارس الري في العالم، كما أن الدولة المصرية أسست الدبلوماسية المائية من خلال عقد اتفاقيات مع جميع دول منابع النيل منذ القرن الثامن عشر، لضمان حصة كافية من مياه النيل.

وأكد أن المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه كانت على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الإقبال الافريقي الكبير وطلب التعاون مع مصر، حيث طلبت جنوب السودان وجمهورية الكونغو خبرة مصر والتعاون معها في الأمن الغذائي وترشيد استهلاك المياه.

ولفت إلى أن مصر تحجز مكانًا لها لتصبح هي المسئولة عن تطوير الأمن الغذائي وتطوير استخدامات المياه في القارة السمراء.

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