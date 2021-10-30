محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

التقى اليوم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة الدكتورة نعيمة القصير، بحضور العديد من المحافظين وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمي للمدن" المنعقد في الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر.



وتناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" الذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي.



وبرنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" هو عبارة عن شبكة عالمية مرموقة تضم 70 مدينة ملتزمة بإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

والبرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية " بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز".



وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدا من 14 تدخلاً سياسياً، مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والإصابات، بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان. وقد اختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء ألا وهي: وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة.

وذكر محافظ القاهرة أنه على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.



كما أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزامه بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة.



وتناول اللقاء أيضا مناقشة أهمية دور الشباب في صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.



والتقى المحافظ بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للنوع الاجتماعي والشباب. ومن المخطط أن يلتقي بخبراء اخرون من منظمة الصحة العالمية خلال هذا الأسبوع.



ويعتبر اليوم العالمي للمدن حدث عالمي ويعقد هذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية" وتتمثل أهدافه الرئيسية في زيادة الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخي الفعال على المستوى المحلي لبناء المرونة المناخية في المدن والمناطق الحضرية.