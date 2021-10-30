عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

التقى اليوم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة الدكتورة نعيمة القصير، بحضور العديد من المحافظين  وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمي للمدن" المنعقد في الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر.


وتناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" الذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي.


وبرنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" هو عبارة عن شبكة عالمية مرموقة تضم 70 مدينة ملتزمة بإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

 والبرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية " بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز". 


وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدا من 14 تدخلاً سياسياً، مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والإصابات، بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان. وقد اختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء ألا وهي: وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة.

 وذكر محافظ القاهرة أنه على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.


كما أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزامه بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة. 


وتناول اللقاء أيضا مناقشة أهمية دور الشباب في صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.


والتقى المحافظ بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للنوع الاجتماعي والشباب. ومن المخطط أن يلتقي بخبراء اخرون من منظمة الصحة العالمية خلال هذا الأسبوع.


ويعتبر اليوم العالمي للمدن حدث عالمي ويعقد هذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية" وتتمثل أهدافه الرئيسية في زيادة الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخي الفعال على المستوى المحلي لبناء المرونة المناخية في المدن والمناطق الحضرية.

منظمة الصحة العالمية التنمية المستدامة 2030 امراض القلب محافظ القاهرة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

في الدقيقة الثامنة.. إنبي يباغت المقاولون بهدف مبكر

سولشاير يكتب شهادة بقائه.. مانشستر يونايتد يثأر لكرامته ويكتسح توتنهام بثلاثية في البريميرليج

أحمد موسى: هدم 12 سجنا ونقل السجناء لهذه الأماكن.. فيديو

بثينة العيسى: السندباد الأعمى تأريخ لمعاناة الكويت..وجمهور مصر أحد أجمل أحلامي |شاهد

رسميا.. الجزائر تعلن تنصيب المرصد الوطني للإدخار

أحمد موسى: لا تُجرى تحقيقات مع نزلاء السجون في مراكز التأهيل |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

تكاتف الأشقاء.. تفاصيل طرد الكويت للقائم بالأعمال اللبناني واستدعاء سفيرها ببيروت

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

انسحاب محامي الزمالك عن قضية خالد بوطيب

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع جورج قرداحي

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

لـ طلاب أولى ثانوي .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ