عايزين نلغي كلمة سجن من قاموسنا..أحمد موسى تعليقا على مركز الإصلاح والتأهيل..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إنه كان في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الخميس الماضي، وعملنا جولة 4 ساعات في المركز وتم عرض فيلم تسجيلي عن المركز بشكل كامل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المركز يضم 6 مراكز الإصلاح والتأهيل، و عايزين نلغي كلمة سجن من قاموسنا، ومركز الاصلاح والتأهيل بديل لكلمة السجن ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وصحفيين وإعلاميين مصريين وأعضاء مجلس نواب وشيوخ كانوا متواجدين في الزيارة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية بدأت منذ فترة كبيرة في العمل على حق المواطن المصري وبدأنا بالتعليم والصحة وحياة كريمة، ويتم العمل حاليا على توفير مراكز إصلاح وتأهيل لمن يتواجد داخل السجون كحق من حقوق الإنسان"

.