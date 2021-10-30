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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: لا تُجرى تحقيقات مع نزلاء السجون في مراكز التأهيل |فيديو

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إنه لا يتم إجراء تحقيقات مع نزلاء السجون في مراكز التأهيل والإصلاح.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"     الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان لنزلاء السجون وبالتالي تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  أثناء زيارتنا لـ مركز الاصلاح والتأهيل لم نتخيل أن هذا المكان مخصص لتواجد نزلاء السجون المحبوسين على ذمة قضايا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   سيتم إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل اخرى وجار العمل حاليا على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل مشابه لمركز وادي النطرون ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تحترم حق نزيل السجن في الحياة حتى وإن كان متواجد في السجن على ذمة قضية ".
 

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