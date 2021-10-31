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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددا من الملفات المهمة

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة عددا  من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والعرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية.


‏وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس” أنه تم متابعة التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، واشتمل التقرير على أبرز الإنجازات المتحققة على صعيد أهداف الرؤية الاستراتيجية، ونظرة شاملة على الأداء الربعي وجدول تقييم برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، والنظرة المستقبلية للعام الجاري المتضمنة تحليلاً للتحديات الرئيسة والجهود القائمة والقرارات التي تمت الموافقة عليها من اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.

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واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال التقدم في أعمال الوزارة لتعزيز حماية البيئة، وقد تضمن العرض هيكلة قطاع البيئة، وتفعيل الإطار المؤسسي الجديد للقطاع، والأنظمة واللوائح التنفيذية لقطاع البيئة، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي، وحماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وحماية البيئة الساحلية، والارتقاء بإدارة النفايات، والارتقاء بخدمات الأرصاد، وصندوق البيئة والاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز التوعية البيئية والشراكة المجتمعية، إضافة إلى الاتفاقيات البيئية والتعاون الدولي، وأبرز التحديات والتوصيات.


كما استعرض المجلس خلال اجتماعه على عرض حول منظومة التخصيص وتقرير اللجان الإشرافية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، إضافة إلى عرض مقدم من صندوق التنمية الوطني عن حالة البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
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مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج فيروس كورونا

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