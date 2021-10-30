زي انهارده.. الخطيب في عيد ميلاده الـ29 يقود منتخب مصر للفوز على زامبيا

ضمن تصفيات دورة لوس أنجلوس للألعاب الأوليمبية

زي انهارده،، حقق منتخب مصر الوطني يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر عام 1983، فوزا علي نظيره منتخب زامبيا بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهرة في إياب الدور الثاني من تصفيات دورة لوس أنجلوس للألعاب الأوليمبية.

وبتلك النتيجة صعد منتخب مصر الوطني إلي الدور الثالث والأخير بمجموع 2/1 للمباراتين.

محمود الخطيب احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين - الذي يوافق نفس اليوم - علي طريقته الخاصة حيث تقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة الأولي من بداية المباراة.

وألغي حكم اللقاء هدفا في الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط لمنتخب الرصاصات النحاسية بدعوي التسلل.

بينما رجح مجدي عبد الغني كفة المنتخب الوطني بإحرازه هدفا ثانيا في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولي التي تقام علي ستاد القاهرة منذ خمسة أشهر ونصف الشهر بسبب إجراء عملية صيانة به.

ومثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من :

ثابت البطل فى حراسة المرمى

حمادة صدقي (علي شحاتة)

ابراهيم يوسف

ماهر همام

ربيع ياسين

مجدي عبد الغني

مختار مختار

محمد حازم (زكريا ناصف)

طاهر أبو زيد

عماد سليمان

محمود الخطيب