شح مائي.. أستاذ علوم أرض يكشف التأثير السلبي لـ سد النهضة

قال هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، إنه أجرى دراسة للتوصل إلى بيانات ومعلومات بشكل أكبر عن سد النهضة، مضيفا: "استخدمنا أقمار صناعية تستطيع أن تتوصل إلى مسافات تحت سطح الأرض".

وأضاف هشام العسكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "إثيوبيا لم تشارك مصر والسودان بمعلومات كافية عن سد النهضة وبالتالي تعرضت السودان إلى فيضان ثم جفاف العام الماضي".

وتابع هشام العسكري: "الدراسة توصلت إلى حدوث تأثير سلبي على حياة البشر وفقدان الأراضي الزراعية حال حدوث شح مائي بسبب سد النهضة".

وأكمل هشام العسكري: "مصر لا تمتلك موارد مائية غير نهر النيل وبالتالي نعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في الكثير من الأنشطة".

ولفت هشام العسكري: "هناك سدود كثيرة في العالم من الممكن أن تنهار نتيجة إزاحات أرضية وخلل في القشرة الأرضية".