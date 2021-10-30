بهدفه في شباك توتنهام .. رونالدو يحطم الأرقام مع مانشستر يونايتد

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا كبيرًا وهامًا على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن النجم البرتغالى رونالدو يعد أكبر لاعب يسجل ويصنع فى مباراة واحدة بالبريميرليج بعمر 36 عاما و 267 يوما، منذ النجم الإيفواري السابق ديديه دروجبا فى نفس العمر أمام توتنهام أيضا فى ديسمبر من عام 2014.

ونجح النجم البرتغالى في زيادة تفوقه خلال مواجهاته ضد توتنهام، بتسجيله الهدف رقم 11 فى شباك توتنهام.