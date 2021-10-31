انترفيوهات المدارس تثير الجدل بـ النواب .. طلب إحاطة لانتهاكها حقوق المواطن الدستورية.. وتحفظ برلماني: مهمة وتهدف للتعرف على مستويات الطالب .. والتعليم رسالة سامية لا ترتبط بالمال

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن انتهاك انترفيوهات المدارس للحقوق الدستورية للمواطنين

جيهان البيومي:

التعليم رسالة سامية لا يجب تدخل رأس المال للتحكم فيها

برلمانية:

انترفيوهات المدارس مهمة وتهدف للتعرف على مستوى الطالب الحقيقي

أثار طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن انتهاك ظاهرة "انترفيوهات المدارس" للحقوق الدستورية للمواطنين، الجدل بين النواب، حيث اعلن البعض تحفظهم عليه نظرا لصعوبة منع هذه الانترفيوهات والتي تعد هامة لمعرفة مستويات الطالب الحقيقي، على حسب قولهم.

البداية كانت بتقدم النائبة أميرة صابر بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انتهاك ظاهرة "انترفيوهات المدارس" للحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشارت نائبة التنسيقية النائبة أميرة صابر فى طلب الإحاطة إلى انتهاك ظاهرة المقابلات المدرسية على الحقوق الدستورية للمواطنين حيث أولا، تضفي تلك الخطوة عبئ مالي وذهني إضافي وغير مبرر على أولياء الأمور فقط في سبيل سعيهم للحصول على فرصة لتعليم جيد لأبنائهم والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.



وأوضحت صابر، أن تلك العملية تشجع على زيادة ظواهر الواسطة والمحسوبية قبيل كل عام دراسي وهو ما يبطل ادعاء قيام تلك المقابلات بخدمة أهداف تربوية قائمة على الاستحقاق والجدارة.



ولفتت إلى أن هذه المقابلات تقوم بحرمان الطفل من فترة الطفولة خاصته حيث يقوم أولياء الأمور بتعليمه الكتابة والقراءة مبكرا، إضافة الي كيفية الرد على أسئلة المقابلات وهو ما يسبب ضغطا غير صحيا داخل الأسرة خلال فترة التقديم يصاب الطفل خلاله بإحباط عادة، فقط لقيام تلك المقابلات بقياس مهارات ما قبل التعلم دون أي تفسير مقبول.



وأضافت عضو التنسيقية أن تلك المدارس التي غالبا ما تقوم بأخذ المقابلات الأطفال بذنب ذوبيهم ممن لم تتاح لهم فرصة للحصول على شهادة جامعية او تعلم لغة أجنبية، مما يجعل من المقابلات أداة تمييزية للتقييم الاجتماعي، في انتهاك صارخ لمواد ومبادئ الدستور.



وطالبت عضو مجلس النواب بتدخل الوزارة لتنظيم ورقابة وحوكمة تلك المنهجية للحول دون استمرارها مع شبهة عدم دستوريتها،إضافة إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وعلقت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على طلب الإحاطة التي اعلنت عنه النائبة أميرة صابر بشأن ظاهرة "انترفيوهات المدارس، فائلة أن المقابلة الشخصية لأولياء الامور والأخوة هو أمر شخصي لادارة المدرسة الهدف منه هو تقييم لبيئة الطفل في المنزل.

وأضافت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان تلك المدارس تعتمد بشكل اساسي على البيئة التى تحيط بالطفل داخليا وخارجيا، حتى تستطيع معرفة سلوكيات الطفل الطريقة الجيدة والمناسبة للتعامل معه.

ورفضت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ان تتحول العملية التعليمية لتجارة يستخدمها بعض الاشخاص للربح الشخصي دون التفكير في أشياء أخرى تتعلق بالطلاب وذويهم، مضيفة أن التعليم رسالة سامية لا يجب ان يتدخل راس المال في التحكم فيها.



فيما أعلنت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية عن تحفظها بشأن طلب الإحاطة المتعلق بشأن ظاهرة "انترفيوهات المدارس، والمقدم من النائبة أميرة صابر.



وأضافت الهواري في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الانترفيو التي تقوم المدارس بعمله يهدف بشكل أساسي للتعرف على مستويات الطلاب الحقيقية، منوهة: " الانترفيو أمر ضروري وأساسي لمعرفة مستوى الطالب ومستوى أهله أيضا".



وتابعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن لا يوجد مشكلة في عمل انترفيو للتعرف على الطلاب، حيث، مشيرة إلى أنه من يعترض على هذا الأمر يقوم بالبحث عن مدرسة أخرى.