عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

على يد الرئيس..برلماني: مصر تشهد ثورة تنموية وتحولت لأرض واعدة بالفرص الاستثمارية

شحاته ابو زيد
شحاته ابو زيد

أكد النائب شحاته ابو زيد امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما حدث في مصر طيلة الـ7 سنوات الماضية، في مجالات الإسكان والطرق ومشاريع البنية التحتية وإطلاق مشاريع صناعية وزراعية عملاقة، وفي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء، يؤكد بلا شك أن مصر تشهد ثورة تنموية حقيقية طوال السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي.

 

واضاف ابو زيد في بيان له اليوم، ان مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي، عملت وفي عز "الأزمات الاقتصادية" وكورونا طوال عامين كذلك، أن تكون أرضا للفرص كما قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أمام معرض اكسبو 2020 دبي، وبالفعل نجحت في ذلك، واستطاعت أن تحقق مكانة واضحة بين الدول والجميع يتحاكى بتجربتها التنموية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، أن العمل على رفع جودة الحياة تزامن مع الارتقاء بالتعليم والاهتمام بالصحة العامة وتمكين المرأة والشباب وإطلاق دعم غير مسبوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وشدد النائب أن الهدف الواضح كان ولا يزال تغيير وجه الحياة في مصر، تزامنا مع إطلاق شعار الجمهورية الجديدة، على يد الرئيس السيسي والذي تحقق من خلاله مصر نهضة قوية في مختلف المجالات وإصلاحا اقتصاديًا وماليًا شاملاً.

مجلس النواب الكهرباء لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي شحاته ابو زيد امين سر لجنة الصناعة

ترشيحاتنا

رونالدو : أداء مانشستر يونايتد اليوم لا يُصدق.. وأحيانًا نكون حمقى

معرض إكسبو 2020 .. عمرو دياب يشعل حفل دبي .. شاهد

بالتعاون مع السعودية.. البحرين تعلن ضبط قضية مخدرات كبرى

إزاحة أرضية في جسم سد النهضة وتواجد هبوط بـ طبقات الأرض.. فيديو

بنحبك يا خطيب..التهاني تنهال على رئيس الأهلي في عيد ميلاده.. وكاف: أسطورة

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

تركي آل الشيخ يعلن وصول عدد زوار موسم الرياض إلى مليون شخص

تكاتف الأشقاء.. تفاصيل طرد الكويت للقائم بالأعمال اللبناني واستدعاء سفيرها ببيروت

نقابة الأطباء تنعى 4 شهداء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ