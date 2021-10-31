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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم النواب: الحكومة تسعى لإعلان مصر دولة خالية من الأمية

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

وجهت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك نظرا لجهوده الدؤوبة في العمل على حل مشكلة الأمية ودرايته بأنها تمثل خطرا وعائقا كبيرا يلتهم التنمية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، للوصول إلى عصر الجمهورية الجديدة والتي يجب ان تكون خالية من الأمية والجهل.

أضافت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية لم تغفل عن جانب التعلم ومحو الامية،  حيث عملت على تطوير المدارس القائمة وتوسعة الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق المحرومة، وعمل حملات توعية بأهمية التعليم مما كان له تاثير كبير أيضا على العديد من المواطنين وبالأخص في القرى.

أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن محو امية اكثر من 230 ألف شخص مؤشر ايجابي يؤكد جهود الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحقيقها نتائج مميزة فى معركتها ضد الأمية.

تابعت النائبة ديهان البيومي أن مصر تضع في خطتها اكمال مواجهة ظاهرة الأمية ومخاطرها المتعددة، حتى لا يكون هناك عائق يؤثر على طريق التنمية، حيث تسعى إلى ان تكون جمهوريتها الجديدة بلا أمية.

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