بلاغات بظهور أسماك نافقة بالغردقة.. ومتخصصون : مسمومة بالصيد بالسياينيد السام

فى الغردقة.. تلقت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" ومحميات البحر الأحمر بلاغات تفيد ظهور العديد من الأسماك النافقة بمناطق جزر "مجاويش الكبرى والصغرى "ومنطقة "الفنادير"وتشمل أسماك صالحة للاستهلاك واسماك زينة وأسماك شعاب مرجانية وقام متخصصون من جمعية "هيبكا" برصد تلك الاسماك النافقة بالمناطق التى تم البلاغ عنها وتم تشريح ودراسة الشكل الظاهرى لتلك الاسماك وتبين أن هذا النفوق ناتج عن استخدام "السم"فى عمليات الصيد .

اسماك مسمومة بالسيانيد

ورجح الدكتور محمود حنفى استاذ البيئة البحرية أن السم المستخدم هو "سم السيانيد"وهو من افتك أنواع السموم فى العالم ويستخدم فى فصل الذهب لذلك فهو متوفر بالبحر الأحمر لتوفره بمناطق التنقيب عن الذهب جنوبا .

اسماك مسمومة بالسيانيد

وتابع حنفى أن استخدام هذه الطريقة المحرمة والمجرمة فى الصيد بالسم لها تأثيرات سلبية بأكثر من شكل فلها تأثير ضار جدا على البيئة فهى تدمر عددا كبيرا من الكائنات البحرية وضياع مورث حضارى كبير والمخزون الحى للبحر الأحمر والغردقة على المستوى الاقتصادى هناك تأثير ضار جدا على السياحية فحدوث مثل تلك التصرفات أمام أعين السياح فى مواقع غوص يضر بسمعة مصر الدولية فى مجال الحفاظ على البيئة وخصوصا أن مصر تحضر الآن لمؤتمر تغير المناخ ومثل هذه الأفعال المشينة قد تنال من سمعة مصر فى هذا الشأن البيئى المهم، الى جانب كل هذا مثل هذه السمسوم لها تأثير ضار على صحة الإنسان وأمراض خطيرة .

شروع فى قتل

وطالب حنفى باتخاذ كافة الإجراءات للتصدى لمثل هذه الأساليب الضارة فى الصيد بالغردقة وهذه المهازل التى تتم فى البحر الأحمر ويجب على كافة الجهات أن تتنبه لمثل هذه التصرفات باعتبارها ليست جريمة بيئية فقط ولكنها شروع فى قتل الشعب المصرى.