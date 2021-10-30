عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعاء سهيل: مريض السمنة نفسيته هشة.. ولا يوجد كورس واحد يصلح للجميع

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن معدل حرق الدهون  لدى المرأة يتضرر بعد سن الـ30 عامًا بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، وبذلك تتخلص المرأة من  القدرة على حرق 500 سعرة حرارية بعد عمر الـ40. 


 وأضافت "دعاء سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن  المرأة التي يزيد وزنها بعد الزواج لا يجب أن تتكاسل على خفض وزنها مرة أخرى، حتى لا تصاب بتبعات ما بعد مرض السمنة مثل السكر والضغط أو الاكتئاب. 


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن أخصائي التغذية عليه أن يقدم دعم نفسي لمريض السمنة، لان زيادة الوزن تؤدي إلى نفسية هشة، مشيرة إلى أن مريض السمنة قد يرغب في خفض وزنه من أجل خدمة نفسه ، وعدم الرغبة في مساعدة من أحد. 


 عشب الفوليك يقلل من تناول السكريات ويضبط الحالة المزاجية


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن  خفض الوزن يجب أن يكون بصورة صحية، وهذا الامر لا يتحقق إلا من خلال المتابعة مع أخصائي تغذية، حتى لا تضرر البشرة أو تظهر هالات سوداء تحت العين.


وتابعت "دعاء سهيل" أن هناك ضرورة الحرص على تناول بعض الأطعمة الغذائية الجيدة مثل طبق السلطة، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، والحرص على تناول جميع الوجبات خلال الساعات النهارية، والابتعاد عن المياه الغازية التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية. 


وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن عشب البسليم من أكثر الألياف التي تستمر في المعدة لفترة طويلة، وهذا يقلل من الشهية  بصورة كبير مما ينعكس على خفض الوزن، مشيرة إلى ان هناك امكانية لتقليل تناول السكريات من خلال تناول عشب الفوليك الذي يضبط السكر والحالة المزاجية. 


دعاء سهيل: خفض الوزن ممكن مع تناول المحشي والبيتزا


 قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن  خفض الوزن ممكن بدون حرمان، من خلال تناول كل أنواع الطعام حتى المحشي والبيتزا ، ولكن بكميات قليلة معتزلة ، مشددة على ضرورة عدم الحرمان من اي نوع من الطعام خلال خفض الوزن، لان هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية وفشل أي نظام غذائي. 


وأوضحت "دعاء سهيل"، أن مصر تتصدر الاحصائيات الدولية في مصر السمنة بسبب اختلاف السلوكيات الغذائية، معقبة: "زمان كنا بنام بدري، ولا نتناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً على الإطلاق" 


ونوهت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن  خفض الوزن يكون من خلال معرفة الاسباب التي ادت لزيادة الوزن، ومن ثم وصف الكورس العلاج المناسب، والمتابعة الجيدة لمريض السمنة .


لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لكل مرضى السمنة

 

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المرأة عليها أن تهتم بالحفاظ على الوزن المناسب، ليس من أجل الزوج فقط ، ولكن من أجل الحفاظ على الصحة العامة ، والظهور بشكل مناسب. 


وتابعت "سهيل"، أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لكل مرضى السمنة ، لان البعض يعاني من ارتفاع الشهية، والبعض الآخر لديه مشكلة في الحرق، معقبة: "لا يوجد شيء يسمى بكورس غذائي او مكمل يصلح لكل مرضى السمنة". 


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن هناك ضرورة الحرص على تناول بعض الأطعمة الغذائية الجيدة مثل طبق السلطة، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، والحرص على تناول جميع الوجبات خلال الساعات النهارية، والابتعاد عن المياه الغازية التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية.

دعاء سهيل التغذية العلاجية مريض السمنة كورس غذائي خبيرة التغذية العلاجية

ترشيحاتنا

محمد يوسف : الأهلي والزمالك هيخسروا نقاط بالجملة في الدوري |فيديو

وزير الري يكشف تفاصيل لأول مرة عن مفاوضات سد النهضة |فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف سبب فوز الفريق بـ دوري 2011 ..فيديو

وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب دراسات 4 ابتدائي الجديد

نجم الأهلي السابق : كارتيرون يحاول تعطيل الفريق ..فيديو

المشدد وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة تشكيل عصابي بـ أسلحة نارية بالقليوبية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ