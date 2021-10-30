دعاء سهيل: مريض السمنة نفسيته هشة.. ولا يوجد كورس واحد يصلح للجميع

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن معدل حرق الدهون لدى المرأة يتضرر بعد سن الـ30 عامًا بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، وبذلك تتخلص المرأة من القدرة على حرق 500 سعرة حرارية بعد عمر الـ40.



وأضافت "دعاء سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المرأة التي يزيد وزنها بعد الزواج لا يجب أن تتكاسل على خفض وزنها مرة أخرى، حتى لا تصاب بتبعات ما بعد مرض السمنة مثل السكر والضغط أو الاكتئاب.



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن أخصائي التغذية عليه أن يقدم دعم نفسي لمريض السمنة، لان زيادة الوزن تؤدي إلى نفسية هشة، مشيرة إلى أن مريض السمنة قد يرغب في خفض وزنه من أجل خدمة نفسه ، وعدم الرغبة في مساعدة من أحد.



عشب الفوليك يقلل من تناول السكريات ويضبط الحالة المزاجية



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن يجب أن يكون بصورة صحية، وهذا الامر لا يتحقق إلا من خلال المتابعة مع أخصائي تغذية، حتى لا تضرر البشرة أو تظهر هالات سوداء تحت العين.



وتابعت "دعاء سهيل" أن هناك ضرورة الحرص على تناول بعض الأطعمة الغذائية الجيدة مثل طبق السلطة، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، والحرص على تناول جميع الوجبات خلال الساعات النهارية، والابتعاد عن المياه الغازية التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية.



وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن عشب البسليم من أكثر الألياف التي تستمر في المعدة لفترة طويلة، وهذا يقلل من الشهية بصورة كبير مما ينعكس على خفض الوزن، مشيرة إلى ان هناك امكانية لتقليل تناول السكريات من خلال تناول عشب الفوليك الذي يضبط السكر والحالة المزاجية.



دعاء سهيل: خفض الوزن ممكن مع تناول المحشي والبيتزا



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن ممكن بدون حرمان، من خلال تناول كل أنواع الطعام حتى المحشي والبيتزا ، ولكن بكميات قليلة معتزلة ، مشددة على ضرورة عدم الحرمان من اي نوع من الطعام خلال خفض الوزن، لان هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية وفشل أي نظام غذائي.



وأوضحت "دعاء سهيل"، أن مصر تتصدر الاحصائيات الدولية في مصر السمنة بسبب اختلاف السلوكيات الغذائية، معقبة: "زمان كنا بنام بدري، ولا نتناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً على الإطلاق"



ونوهت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن خفض الوزن يكون من خلال معرفة الاسباب التي ادت لزيادة الوزن، ومن ثم وصف الكورس العلاج المناسب، والمتابعة الجيدة لمريض السمنة .



لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لكل مرضى السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المرأة عليها أن تهتم بالحفاظ على الوزن المناسب، ليس من أجل الزوج فقط ، ولكن من أجل الحفاظ على الصحة العامة ، والظهور بشكل مناسب.



وتابعت "سهيل"، أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لكل مرضى السمنة ، لان البعض يعاني من ارتفاع الشهية، والبعض الآخر لديه مشكلة في الحرق، معقبة: "لا يوجد شيء يسمى بكورس غذائي او مكمل يصلح لكل مرضى السمنة".



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن هناك ضرورة الحرص على تناول بعض الأطعمة الغذائية الجيدة مثل طبق السلطة، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، والحرص على تناول جميع الوجبات خلال الساعات النهارية، والابتعاد عن المياه الغازية التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية.