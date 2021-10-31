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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..التعليم : توريد وجبات التغذية المدرسية لمدارس 4 محافظات.. مد باب تسجيل لطلاب الدراسات العليا ب آثار القاهرة

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مد باب تسجيل لطلاب الدراسات العليا ب اثار القاهرة 

 
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، مد باب تسجيل طلاب الدراسات العليا بالكلية للمواد الاختيارية فقط بشكل الكتروني من خلال أيقونة تسجيل المواد بموقع الكلية تحت قائمة الدراسات العليا حتي يوم الاثنين الموافق 8 من نوفمبر القادم .

 

ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو للعام الجامعى 2021-2022 بتجارة عين شمس
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

 

التعليم : توريد وجبات التغذية المدرسية لمدارس 4 محافظات .. غدا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية للمدارس الحكومية والرسمية بمحافظات (الفيوم - الاسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ) من غد الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021.

 

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب 4 ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء بث حصص البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا اليوم الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021.

 

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