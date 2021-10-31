محافظ بني سويف يتابع حالة المصابين باشتباه تسمم غذائي



كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاستاذ حمادة راضي رئيس مدينة الفشن بمتابعة الحالة الصحية لمصابي اشتباه تسمم غذائي بعد تناول الطعام من أحد المطاعم بالمدينة.

حيث شدد المحافظ على التنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى

ومن جانبه أفاد رئيس مدينة الفشن أنه متواجد بالمستشفى ومعه التنفيذيين المعنين، وأن المصابين بمستشفى الفشن المركزي وصل عددهم ل ٢٠ حالة، وقد خرجت بعض الحالات المصابة من المستشفى بعد تعافيها وتلقيها للإسعافات اللازمة، والحالات الأخرى حالتها الصحية مستقرة حسب تأكيدات الطاقم الطبي بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة أنه تم أخذ عينات الأطعمة بالمطعم والمصابين لتحليلها بمعامل مديرية الصحة لتحديد سبب الإصابة وأنه سيتم ابلاغ السيد المحافظ بالتقرير لاتخاذ اللازم ، مؤكد على تكليفات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة للطاقم الطبي بالمستشفى المركزي بتقديم كافة أوجه الرعاية وابلاغه بمستجدات حالتهم الصحية حتى تماثلها للشفاء بشكل كامل