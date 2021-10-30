في أول مباراة بعد رحيل كومان .. برشلونة يتعادل مع ألافيس 1-1

تعادل فريق برشلونة مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.



وبعد 3 دقائق من إنطلاق الشوط الثاني، افتتح صاحب الأرض التسجيل، بتسديدة غاية في الروعة من النجم الهولندي ممفيس ديباي، سكنت الشباك.



3 دقائق بعد ذلك يدرك الضيوف التعادل، بعد نقلات رائعة من لاعبي ألافيس، أنهاها لويس ريوخا ببراعة، في مرمى حارس البارسا مارك أندريه تير شتيجن.



ومع الوصول للدقيقة الـ 74 أنقذ إيريك جارسيا برشلونة من هجمة خطيرة لفريق ألافيس، وفي اللحظات الأخيرة أهدر البديل بالدي فرصة هدف الفوز لبرشلونة.



ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 16 نقطة، في المركز التاسع، أما ألافيس فقد أصبح بـ 10 نقاط، في المركز السادس عشر.