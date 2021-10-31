عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزراء الحكومة يشاركون بكثافة فى اجتماعات اللجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد اجتماعات اللجنة النوعية بمجلس النواب مشاركة عدد من وزراء الحكومة لمناقشة عدد من الملفات العامة المتعلقة بوزاراتهم .

يشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مستجدات الأوضاع بالنسبة للسلع وسبل مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال الاجتماع، ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية.

كما يشهد الاجتماع الموقف النهائي من متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

ويناقش الأعضاء مع وزير التموين، كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

ويشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مناقشة خطة وزارة التموين في تطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

ويستعرض وزير التموين، على المصيلحي، خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وكذلك خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية.

ويناقش الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وفي لجنة الدفاع والامن القومي يشارك وزير الري الدكتور محمد  عبدالعاطي في اجتماعات اللجنة لعرض  ورؤية وزارة الموارد المائية والرى للوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن القومي المائي.

كما تشارك الدكتورة نيفين جامع في اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة لمناقشة ح طة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة   والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

البرلمان التموين مجلس النواب ارتفاع الأسعار المشروعات المتوسطة والصغيرة البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

بين طالب وعاطل.. تفاصيل وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية

بقدرات قوية .. كوبرا تكشف النقاب عن  Formentor VZ5 |صور

ضربة كبرى.. إيرادات هواوي تشهد انخفاضا بنسبة 32 %

سيف زاهر عن الدوري المصري: مستوى الفرق كلها حاجة في منتهى الحلاوة

إيران: نعتقد بوقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم محطات البنزين

فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض داخل مدرسة فى بور فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ