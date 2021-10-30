عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‎تعرف على نتائج الكلاسيك فيزيك في ختام أولمبيا مصر للهواة

أولمبيا مصر 2021
أولمبيا مصر 2021 لكمال الأجسام

 اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان KO للهواة (أولمبيا مصر 2021 ) لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة اكثر من 450 لاعبا في فئات الفيزيك، والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  

وأسفرت نتائج الكلاسيك فيزيك عن فوز الرباعي كريم أحمد، محمد أحمد عبد الله، لوكا كارديو ومحمد رمضان عبد النبي.  وفاز في الover all  لوكا كاريو بالمركز الاول، ومحمد أحمد عبد الله المركز الثاني، وكريم أحمد بالمركز الثالث 

وحصل الثلاثي على 3 بطاقات احتراف تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لمستر أولمبيا. 

وأسفرت نتائج البودي بيلدنج عن فوز أسامة أيوب يوسف بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز في المجموعة الثانية وائل محمد أمين، وفي المجموعة الثالثة محمود نجم كما فاز في المجموعة الرابعة محمد محمد جمعة. 

وفاز في الover all محمود نجم بالمركز الأول،  ووائل محمد أمين بالمركز الثاني، وأسامة أيوب بالمركز الثالث. 

ونجح إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد في الحصول على حقوق استضافة مصر لمنافسات اولمبيا للهواة والمحترفين والتي تقام خلال الفترة من 29 الى 31 اكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.‎

ترشيحاتنا

شاهد.. رضيع يستنجد بوالديه خلال حفلة تعذيب على يد المربية

تكون كريات الدم الحمراء.. تعرف على فوائد الشطة

أسطورة كرة القدم .. محمد يوسف يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده

لاصقة طبية بدلا من اللقاح.. اكتشاف جديد يغير قواعد الحرب ضد كورونا

خيري رمضان يعلن التبرع بألف كتاب لـ مركز وادي النطرون للإصلاح ..فيديو

من قائمة إعداد الموبايل.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة لحفظ الخصوصية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

وضعها حرج .. تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ