نقل أجويرو للمستشفى بعد تسارع ضربات قلبه .. فيديو

نقل نادي برشلونة الإسباني، لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو خارج ملعب مباراة الفريق أمام ألافيس في الدوري الإسباني، في سيارة إسعاف، لنقله للمستشفى.

ويأتي ذلك بعد استبدال أجويرو في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، حيث أحس بالإعياء وطلب الخروج.

وتشير التقارير الصحفية أن سبب نقل أجويرو للمستشفى هو تسارع ضربات قلبه بشكل مفاجئ، وأن الحالة مطمئنة ولكن النادي الكتالوني فضل إرسال لاعبه لإحراء الفحوصات اللازمة.

وتعادل فريق برشلونة مع ألافيس بهدف لمثله في الدوري الإسباني، ليرتفع رصيده للنقطة 16 في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.