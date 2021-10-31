أخبار التوك شو.. وزير التموين: لا تحريك لـ سعر رغيف الخبز في القريب العاجل.. وإزاحة أرضية وهبوط بـ جسم سد النهضة

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عايزين نلغي كلمة سجن من قاموسنا..أحمد موسى تعليقا على مركز الإصلاح والتأهيل..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إنه كان في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الخميس الماضي، وعملنا جولة 4 ساعات في المركز وتم عرض فيلم تسجيلي عن المركز بشكل كامل.

وزير التموين يطمئن المواطنين: لا تحريك لـ سعر رغيف الخبز في القريب العاجل

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل .



أحمد كريمة لـ علماء الطب: أخذ عضو من متوفى تشويه وتمثيل بالجثة

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على عملية نقل الأعضاء من المتوفى، قائلا: "أخذ عضو من متوفي تشويه وتمثيل بالجثة".



إزاحة أرضية في جسم سد النهضة وتواجد هبوط بـ طبقات الأرض.. فيديو

كشف هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، تفاصيل إجراء دراسة بالأقمار الصناعية عن سد النهضة لتوفير معلومات وبيانات عن السد .



ماينفعش أخبي حاجة.. وزير الري: «اتقال عني: ده وزير كِشِر وشُّه خشب»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الصراحة سبب رئيسي في خلق الثقة والوعي عند الشعب المصري بشأن أزمة المياه، مؤكدا أهمية الصراحة مع المواطنين؛ لينال الدعم والثقة لتحمل المسئولية، لأن المسئولية على الدولة والشعب.



بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزه، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، رسالة قوية لسارقي التيار الكهربائي.



بيومي فؤاد منفعلا : تركي آل الشيخ مشتمنيش دا يقصد الإعلان |فيديو

علق الفنان بيومي فؤاد، على فيديو "سيخ الشاورما بالسعودية"، قائلا: "أي شخص يعلن عن أي منتج في العالم يتحدث عنه بطريقة جيدة".



وضع كارثي.. ظهور متحور جديد من كورونا أشرس من دلتا.. فيديو

كشف الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بروسيا، سبب ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في روسيا.

الزراعة: الصادرات زادت 600 طن هذا العام وصولا إلى 5 ملايين ..فيديو

قال الدكتور، محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية بلغت هذا العام، 5 ملايين طن، بزيادة 600 ألف طن عن العام الماضى.