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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة عن إلغاء حالة الطوارئ : إعلان انتصار الدولة على الإرهاب

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة  مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قرار الرئيس السيسي برفع حالة الطوارئ   له أهمية كبيرة من ناحية التوقيت لكنه لم يكن مفاجأة له  بالنظر إلى حزمة الاجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية ومن ضمنها إلغاء  جراءات الطواريء   ".


وأضاف خلال لقاء       خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً : " مجموعة من القرارات الجرئيئة التي إتخذتهاالدولة المصرية في مقدمتها إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان ثم تشكل المجلس القومي   لحقوق الانسان  فضلاً عن المناخ العام للدولة  الذي يشهد الاهتمام الواضح   والبناء بملف حقوق الانسان وبخطوات واضحة وجلية تعكس  أن الجهة التنفيذية تملك محطات زمنية وتعرف اين تذهب  .


موضحاً أن  إلغاء قانون الطواريء  في هذا الوقت ضمن الحزمة السابقة يعبر عن توقيتاً مهماً  بما يعكس  قدرة الدولة  الشاملة ".


لافتاً إلى   أن إعلان الدولة المصرية إنتهاء إجراءات الطواريء يمثل ضمنياً إعلاناً للانتصار على الارهاب    قائلاً : " إعلان إنتصار  على الارهاب والقدرة على مواجهة أية تهديدات خارجية  من خلال القوات المسلحة  واجهزة أمن وإستخبارات ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات التي قدمت  تقديرات  موقف للرئيس مفادها أن القانون العام الان كافي للانطلاق ومواجهة التحديات وأن الدولة اصبحت في وضع  ثابت الاقدام كي تمضي قدماً  في مسيرتها ".


مشيراً إلى   بيان الرئيس حول إلغاء الطواريء   حمل كلمة مهمة لافتة للنظر وهي إلغائها في " عموم البلاد "   قائلاً : " عموم البلاد اثلجت صدري بقوة ولم تقلقني حتى في سيناء  حيث أننا تابعنا  المؤشرات والعمليات خلال السنوات الماضية حتى تم الاعلان  في أكتوبر 2021   عن الانتصار على الارهاب بإلغاء حالة الطوارئ وهو بمثابة إعلان مستحق  وفي وقته وجدي وموضوعي  ولم تتعجل فيه الدولة المصرية  ".


كاشفاً أن الدولة المصرية لم تتعجل  في اتخاذ القرار لانها خضعت بالفعل  لاختبار القدرة منذ يناير 2020 وحتى أكتوبر 2021 قائلاً : " إختبار القدرة  تم بناء على تقديرات الموقف من الاجهزة الامنية والاستخبارات  التي قدمتها تلك الجهات للبلاد  حول عدد العمليات التي نجحت والعناصر الارهابية  وتمركزهم  ومدى قوتهم   حيث توضع  كل هذه الامور أمام القيادة السياسية  بتقدير موقف محكم وتفصيلي  وعلى أعلى درجة من الكفاءة والمراجعة لتقرير من هذا النوع ".


موضحاً أن تلك العملية الخاصة بتقدير الموقف تتم كل ستة اشهر  ومنذ النصف الثاني من 2021  شهدنا  هذا التوازن  وتقلص الارهاب  أخذاً في الاعتبار عدة عوامل سياسية وإقتصادية ووضع إقليمي  ".


وأتم :  بهذا القرار هناك شعور بالثقة أن الوضع الأمني  في سيناء  افضل كثيراً ويمكن التعامل معه بالإجراءات  الخاصة  بالقوات المسلحة والشرطة  بقانون الطوارئ بالاضافة إلى  أن  الدولة الآن  تخوض تستهدف  تنمية سيناء  خلال الشهور  الماضية عبر إعادة الحياة لها عبر خطة تنمية واضحة المعالم مخصص لها قدر من الاستثمارات   ضمن خطة الدولة الاستثمارية ".


 مشدداً على أن هذا يعني  أن سيناء لم تعد مرادفاً للخطر  بل للتنمية  قائلاً : أخرها كان محطة صرف بححر البقر  وميزات نسبية للمستثمرين ".

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