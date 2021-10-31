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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توحيد المبادرات الحكومية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح الآلاف لفرص العمل

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بالعمل على توفير فرص العمل، وزيادة الأنشطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأقصى قدر من الدعم من جانب الدولة والعديد من المبادرات في هذا الشأن.

واشار  القطامي في بيان له اليوم، الي التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بضرورة دمج كافة المبادرات والجهود الحكومية السابقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري، ووضع تصور شامل لمنظومة تنمية الموارد البشرية العاملة في هذه المشاريع.

واضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف من ذلك توفير فرص عمل للشباب وتقليل الفجوة الاستيرادية، عبر آلاف من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد: النائب على أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت ولا تزال سياسة واضحة للرئيس السيسي، وهى تقلل من "اقتصاد الظل" أو الاقتصاد غير الرسي وتزيد تنمو الاقتصاد العام في البلاد.

وافاد انه وفق إحصاءات رسمية فإن هناك نحو 3.7 مليون شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تعمل في مصر بما يؤكد على حالة النشاط الواسعة في هذا المجال.

صغيرة مجلس النواب الرئيس السيسي توفير فرص عمل السيسي

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