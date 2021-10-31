طبيب البنك الأهلي : لم تتم إقالتي..و ما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري..فيديو



قال أحمد عز، طبيب فريق البنك الأهلي، إن كريم بامبو وافق على إيقافه لحين انتهاء المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من إصدار قرارها النهائي.



وأضاف أحمد عز، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عينة كريم بامبو جاءت Hيجابية بعد أحد مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي".

وواصل:" حتى الآن، لم يصدر أى قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بايجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة".

وتابع:" ما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الاهلي وادارة النادي تتفهم الوضع".

