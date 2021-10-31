أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدأ الفصل الثاني من الخريف، والذي يشهد فترة من التقلبات الجوية السريعة، معقبة: "شعرنا بالأمس وأول أمس بارتفاع في درجات الحرارة، حيث كانت درجة الحرارة أعلى من المعدل بدرجة أو درجتين".

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن بعض المناطق شهدت السبت سقوط أمطار، والتي أثرت على السواحل الشمالية والدلتا ومناطق أخرى من القاهرة، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية ليلاً على المناطق الساحلية، والتي بدأت بالفعل على مطروح، والسلوم، والعلمين، وتمتد أيضاً إلى الإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وتابعت إيمان شاكر أن هناك فرصة سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبري وبعض مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، مشيرة إلى استمرار هذه الحالة الجوية غداً أيضاً.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بداية من يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة قليلا، وتظهر الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والطرق الصحراوية.