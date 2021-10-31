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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل تكشف عن سن توقف حرق الدهون لدى المرأة وسببها| فيديو

حرق الدهون
حرق الدهون

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن معدل حرق الدهون  لدى المرأة يتضرر بعد سن الـ30 عامًا بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، وبذلك تتخلص المرأة من  القدرة على حرق 500 سعرة حرارية بعد عمر الـ40. 


 وأضافت "دعاء سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن  المرأة التي يزيد وزنها بعد الزواج لا يجب أن تتكاسل على خفض وزنها مرة أخرى، حتى لا تصاب بتبعات ما بعد مرض السمنة مثل السكر والضغط أو الاكتئاب. 

وحذرت من أدوية التخسيس التي تروج فى "فيس بوك"، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب"، كاشفة أنه  كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مرض السكر سلاح ذو حدين، مؤكدة أن التخلص من الخلايا الدهنية يساعد على إنهاء مرض السكر.


وأضافت أن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسئولة عن الحرق، وهي “الغدة الدرقية والرحم والمرارة”، موضحة أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في عملية الحرق.

وتابعت دعاء سهيل: "في سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة، وعليه يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر".

دعاء سهيل التغذية العلاجية الهرمونات حرق الدهون معدل حرق الدهون

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