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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تجربة على الهواء لحفظ الخصوصية من المواقع العنيفة وتسريب البيانات|شاهد

المهندس وليد عبد
المهندس وليد عبد المقصود

قام المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، بتجربة على الهواء خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل لحفظ الخصوصية من المواقع العنيفة وتسريب البيانات.

وقال "وليد عبد المقصود" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، إن بعد الإعلان عن منصة الـ " ميتافيرس"، أصبح لا توجد خصوصية نهائي، معقباً: " ده انعدام تام للخصوصية ، طالما انت وافقت على الشروط والقوانين التي تنص عليها اللوائح الخاصة بهذه الجهات والمؤسسات، واستخدامها مجاناً" .


وأضاف "وليد عبد المقصود" أن يجب الحد من انعدام هذه الخصوصية، وذلك خلال الدخول على الـ "setting"، قائلاً: "وانا اللي احدد واختار ايه اللي يكون مرئي وايه اللي يكون غير مرئي".

تقليل المخاطر


وتابع خبير أمن المعلومات أن جميع التطبيقات غير آمنة وتنعدم بها الخصوصية بلا استثناء، مشيراً إلى أن تقليل المخاطر يكون من خلال الوعي التكنولوجي.


وأردف وليد عبد المقصود قائلاً: "هناك أرقام معينة يتم وضعها على الموبايلات للحد من هذه المخاطر .. بدخل على الاعدادات الخاصة بـ شبكة الواي فاي أو الانترنت على الموبايل .. وبدخل على إضافة خادم أو "Add server" .. وبكتب ٤ خانات من الأرقام .. وهما: 208.67.222.222 .


وواصل خبير أمن المعلومات: " الخادم التاني هو 208.67.220.220 .

وليد عبد المقصود امن المعلومات لبني عسل تسريب البيانات ميتافيرس

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