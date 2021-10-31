محمد صلاح: لم نتعود على رؤية أزمات الأهلي خارج أسوار النادي

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق ، أن بيرسي تاو قدم مستوى مميزا، وبدايته جيدة جدا، وموسيماني فاجأ الجميع بمشاركة بيرسي تاو وميكيسوني أمام الإسماعيلي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، أن أحمد رفعت يقدم مستوى مميزا من الموسم الماضي ومستمر في أدائه مع بداية الموسم الحالي ويوجد تفاهم واضح بينه وبين علي ماهر المدير الفني لفيوتشر واتمني تواجد أحمد رفعت في المنتخب خلال الفترة المقبلة .

وأشار محمد صلاح إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تظهر مشاكل النادي الأهلي خارج سور القلعة الحمراء على عكس المعتاد .

وأضاف محمد صلاح أنه فرح بمنع الزمالك من القيد لمنح الفرصة للعائدين من الإعارات لأنهم لاعبون مميزين ويستحقوا الفرصة .

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشر مساء حتى الواحدة صباحا.