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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيكهام وترامب وأوبرا الضحية..اختراق دار مزايدات في بريطانيا

صدى البلد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة قراصنة إلكترونيين نفذوا هجوماً واسعاً على دار مزايدات في بريطانيا "جراف دايموند" سرقوا من خلاله بيانات شخصية لزعماء عالميين ومليارديرات ونجوم سينما ورياضة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين ضحايا الهجوم على دار مزايدات في بريطانيا بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام والإعلامية أوبرا وينفري.

وقالت الصحيفة إن المجرمين السيبرانيين الواقفين وراء العملية سربوا بالفعل 69000 وثيقة سرية إلى ما يسمى بـ "الشبكة المظلمة"، بما في ذلك ملفات تتعلق بدونالد ترامب والإعلامية أوبرا وينفري وديفيد بيكهام والسير فيليب جرين.

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ويطالب المجرمون السيبرانيون بعشرات ملايين الجنيهات الاسترلينية كفدية لوقف نشر المزيد من البيانات الحساسة.

وزعمت أن الهجوم نفذته مجموعة هاكرز الروسية "كونتي"، التي تقول إن المعلومات المنشورة لا تمثل سوى 1% من الملفات التي سرقتها وتخص نحو 11 ألف شخص من الزبائن الأثرياء لـ"جراف دايموندز".

دار مزايدات بريطانيا بيكهام ترامب أوبرا

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بيكهام وترامب وأوبرا الضحية..اختراق دار مزايدات في بريطانيا

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