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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي: مابولولو مفاجأة الموسم.. ولم أحسم موقفي من الانتخابات

صدى البلد

أبدى محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، سعادته عقب فوز فريقه (3-2) على فيوتشر، مساء أمس السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten": "الاتحاد قدم مباراة كبيرة، وظهر بشكل قوي منذ البداية"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فعل كل ما في وسعه من أجل مصلحة النادي في ظل وجود العديد من الأندية التي تملك أموالا طائلة.

وأضاف: "الأنجولي مابولولو (لاعب الفريق) سوف يكون مفاجأة الموسم، وفقًا للإمكانيات التي يتمتع بها، فهو لاعب دولي مميز، وقناص أمام المرمى".

وتابع: "أطلب من جماهير الاتحاد دعم الفريق في الفترة المقبلة"، موضحًا أن الوقت لازال مبكرًا للحديث عن مستقبل الفريق بالدوري".

عن انتخابات زعيم الثغر المقبلة، قال مصيلحي: "لم أحسم الموقف النهائي بشأن خوض الانتخابات؛ حيث أشعر بأنني قدمت كل شيء للاتحاد، وقد أكتفي بما قدمته، وأقدر مشاعر جماهير النادي التي تتمنى استمراري، خاصة وأنه تم تأجيل الانتخابات، وعلى الأرجح ستقام في مارس المقبل".

مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي مابولولو الانتخابات الاتحاد السكندري

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